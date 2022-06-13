جنايات كفر الشيخ تصدر قرارا في قضية قتل أب ونجله أبناء شقيقه طمعا في الإرث اليوم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستكمل محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤف شرف، وأمير جورجى المطيعى، ومحمد عبد الشافى محمد، وبحضور عبد الله عبد المجيد حمروش، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، جلسات محاكمة متهم ونجله بقتل نجلي شقيقه بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ.

وقرر رئيس الدائرة والمحكمة السبت الماضي، تأجيل القضية لإصدار قرار في جلسة اليوم الإثنين، الموافق 13 يونيو الجاري.

وكان المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ والدائرة الثانية، قد قرر الجلسة الماضية بالقضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدى سالم والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلى كفر الشيخ، والتى عقدت الشهر الماضى تأجيل نظر جلسات محاكمة أب ونجله وذلك عما أُسند إليهما بقتل نجلى شقيقه بسبب خلافات على الإرث بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم لجلسة اليوم السبت ،لاستكمال المرافعة.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كلا من المدعو محمد.ع.أ.أ، 47 عاما، صياد، والمدعو أحمد.م.ع.أ، 19 عاما، طالب، لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما فى يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدى سالم قتلا المجنى عليهما نجلى شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

وجاء فى أمر إحالتهما لمحكمة جنايات كفر الشيخ أن كلا المتهمين انتقلا إلى حيث أيقنا سلفا تواجدهما بداخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح النارى المرخص له "بندقيته الخرطوش" وأخرج له المتهم الثانى الذخيرة التي ذخر به سلاحه وتوجه صوب المجنى عليهما وأطلق الأول فى مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجنى عليهما فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن كلا المتهمين استعرضا القوة والتهديد قبل المجنى عليه أحمد.ع.أ.أ، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته وفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسكينته. وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها جرائم أخرى.