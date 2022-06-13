جامعة طنطا تحتفل بانطلاق المرحلة السادسة من "جامعة الطفل"

احتفلت جامعة طنطا، اليوم بانطلاق فعاليات المرحلة السادسة من برنامج "جامعة الطفل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وذلك فى إطار احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبى ومرور 50 عاماً من العطاء برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وفى كلمته، أكد الدكتور محمود ذكى، أن أطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يولى أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال باعتبارهم حجر الزاوية لبناء صروح الجمهورية الجديدة، موضحاً أن جامعة الطفل هى أحد أهم المشاريع التعليمية التى تقوم بها الجامعة تزامناً مع توجهات الدولة فى سعيها جاهدة لرعاية الأطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتعليمهم من خلال تنفيذ برامج مميزة وأنشطة متنوعة داخل كافة كليات الجامعة فى مجالات الفنون والرياضيات والفيزياء والصحة والبيئة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال وعلم المصريات.

وأضاف الدكتور محمود ذكى، أن المرحلة السادسة من البرنامج تضم 63 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و11 سنة، بما يتيح الفرصة لأطفالنا الدخول فى المجتمع الجامعى والاحتكاك بالأساتذة الجامعيين وزيارة المعامل وإجراء التجارب بما يساعد على تنمية قدراتهم العقلية والعلمية والإبداعية وإتاحة الفرصة للابتكار وبناء رؤية جديدة لمستقبلهم تتوافق مع رغباتهم وميولهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مشروع جامعة الطفل الذى تتبناه جامعة طنطا هو مشروع قومى يلقى الاهتمام من المؤسسات الرئاسية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، مشيراً إلى توفير جامعة طنطا لكافة وسائل الدعم لهذا المشروع، حيث تهدف جامعة الطفل إلى بناء عقول أطفالنا وتنمية ثقافتهم وثقل مواهبهم وتشجيعهم على البحث العلمى والابداع والتفكير المنطقى والنقدى وحل المشكلات وغرز القيم السليمة بهم وفهم أدوات التغيير فى المستقبل من أجل نهضة المجتمع.

وأكدت الدكتورة رنا رفاعى مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمدير التنفيذى لجامعة الطفل وممثل الأكاديمية، أن الطفل يولد ولديه قدرة كبيرة على الابداع والخيال، حيث تلعب البيئة المحيطة دوراً هاماً فى تنمية وعيهم، موضحة أن برنامج جامعة الطفل يخدم ما يقرب من 16 ألف طفلاً باعتبارهم الركيزة التى يرتكز عليها المجتمع من أجل تقدمه وتطوره كما يوجد 40 مركز بحثى وجامعى لخدمه الاطفال على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور عبد الله خضر منسق جامعة الطفل بجامعة طنطا، أن برنامج الجامعة يتمثل فى إعداد وتجهيز الأطفال لمواجهة تحديات العصر من أجل مستقبل أفضل، فالأطفال هم بناة المستقبل، مؤكداً أن جامعة طنطا أثبتت أنها خير معين لطلابها وللمجتمع حيث استطاعت أن تترك بصمات مضيئة لصناعة أجيال من العلماء والباحثين.

شهدت نهاية الاحتفالية فقرة فنية موسيقية لطلاب كلية التربية النوعية اعداد وتنفيذ الدكتور أكرم نمير، أستاذ التربية الموسيقية ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويسرى الديب القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وجمع من الطلاب والعاملين، والأطفال الموهوبين وأسرهم.