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جامعة الأزهر تخاطب الكليات بحصر العشرين الأوائل من 2014

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:59 ص
جامعة الأزهر تخاطب الكليات بحصر العشرين الأوائل من 2014 جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب ـ لؤى على

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خاطبت جامعة الازهر الكليات لحصر العشرين الأوائل من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الفترة من بداية 2014 حتى تاريخه. 
 
وجاء نص الخطاب الموجه للكليات كالآتى: 
 
بناء على ماورد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن حصر العشرين الأوائل من الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الفترة من بداية عام 2014 م حتى تاريخه مع ضرورة ان يشمل الحصر الرقم القومي .
 
 - لذا يتم التنبيه على موظفى قسم الخريجين بالكلية بإجراء حصر للعشرين الأوائـل مـن غيـر أعـضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مـن عـام 2014 م حتـى عام 2021 م وذلك في موعد غايته أسبوع من تاريخه على أن يتم الترتيب وفقا للمجموع دون اعتبار لمرتبة الشرف طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم (632 ) في 2018 / 6 /20 م.
 
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