توريد 231 ألفا و81 طنا من الذهب الأصفر لصوامع كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.
أوضح محافظ كفر الشيخ، أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 231 ألفا و81 طنا و933 كيلو، مناشداً المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
توريد 231 ألفا و81 طنا من الذهب الأصفر لصوامع كفر الشيخالإثنين، 13 يونيو 2022 09:43 ص
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.
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