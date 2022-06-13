تواصل العمل فى مشروعات خدمية جديدة بمدينة طور سيناء.. صور

جنوب سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، تواصل العمل فى مشروعات خدمية جديدة، وقال هاني بدوي ، رئيس مدينة الطور، إن ما تشهده المدينة فى الوقت الجارى من أعمال خدمية فى مشروعات منوعة العمل فى رفع أعمدة الإنارة بالطريق الساحلي لمدينة طور سيناء، وتقليم النخيل بحديقة الشهداء.

وأضاف أنه جارى العمل فى رصف ازدواج الطريق الساحلي بمدينة طور سيناء، ورفع كفاءة وتطوير كورنيش المدينة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمدينة طور سيناء للعام المالي 2022/2021، واستكمال الاسفلت بطريق كورنيش قرية الجبيل، وصب أعمدة سور طريق كورنيش قرية الجبيل.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الطور فى بيان، إنه يجرى تنفيذ حملات النظافة ورفع كفاءة حديقة الشهداء بمدينة طور سيناء.

كما شهدت مدينة الطور أعمال لجنة الاستلام الابتدائي للتجمعات التنموية بمنطقة اسلا وعريق وسهل القاع ، وحملة تنفيذ غسيل وتطهير خزانات المياه ، وحملات إزالة فورية في المهد لمخالفات بناء بدأت بإزالة سور أسمنتى أثناء بنائه بمنطقة الـ 30 منزلا بدويا بقرية الوادي، وتتواصل مجابهة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.



مشروعات خدمية جديدة بمدينة طور سيناء