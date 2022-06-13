تنفيذ 263 مشروعا خدميا فى أبو حماد بالشرقية بتكلفة 18 مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تنفيذ 263 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 18 مليارا و342 مليون جنيه، منها 14 مشروعا خدميا بمركز ومدينة أبو حماد، بقطاعات "الصرف الصحي – الصحة – الطرق - الأبنية التعليمية – الشاب والرياضة – الكهرباء"، بتكلفة بلغت 452 مليونا و500 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ عدد 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 80 مليون جنيه شملت تنفيذ مشروع صرف صحي كفر أبو نجم بإنشاء محطة رفع وربطها على محطة رفع العباسة الكبرى حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكلية بالمشروع 90 %.

ومشروع صرف صحي العباسة الكبرى ومنشأة العباسة بإنشاء محطة رفع وربطها على محطة معالجة أبو حماد حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 85 % والكهر وميكا 90 % وخطوط الطرد 90 % وشبكات الانحدار 80 %.

ومشروع صرف صحي نزلة العزازي بإنشاء محطة رفع وربطها على محطة معالجة القرين حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80 % وشبكات الانحدار 90 %.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيتي أبو حماد المركزي وحميات السعدية بتكلفة 179 مليون جنيه وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين على المستشفى.

ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف طريق الزقازيق / أبو حماد / العباسة بطول 24 كم، وجاري استكمال اعمال رصف (طريق المثلث / الحلمية / بحطيط) بطول 3 كم وبنسبة تنفيذ بلغت 96% حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعين 111 مليون جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز أبو حماد بتكلفة مالية بلغت 31 مليونا و300 ألف جنية ما بين إنشاء جديد وإحلال جزئي وكلي وتوسعة شملت: إنشاء جديد لمدرسة البوز الإعدادية لإضافة 9 فصول وبلغت نسبة التنفيذ 100 %، إنشاء جديد لمدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا وبلغت نسبة التنفيذ 61 %.

إنشاء جديد لمدرسة أبو زكريا الثانوية بنات للتعليم الأساسي لإضافة 9 فصول وبلغت نسبة التنفيذ 55 % ، إنشاء جديد لمدرسة البلبيسي للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل وبلغت نسبة التنفيذ 47 %.

وإحلال كلي لـ 11 فصلا بمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية وبلغت نسبة التنفيذ 57 % وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأضاف محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء سور بمركز شباب عليم التابع لإدارة شاب أبو حماد بتكلفة مليون و200 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 40 %، وكذلك انشاء موزع كهرباء الصوة ذو الجهد المتوسط بتكلفة 50 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 100 % والشبكات 98 % والتركيبات 98 %، وذلك لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية.