تعليم الوادى الجديد: بدء طلبات الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة غدا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء تلقي طلبات الراغبين في الاعتذار، عن أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2022، اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى 16 من نفس الشهر، ولن يتم قبول أى اعتذارات من المنتدبين إلا طبقا للحالات الموضحة ومن خلال اللجنة، حيث تبدأ أعمال اللجنة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بمقر مدرسة ملحقة المعلمين التابعة لإدارة الخارجة التعليمية .



وقال الدكتور جمال حسن وكيل تعليم الوادي الجديد أن الاعتذارات تعتمد في حالة تقديم تقرير طبي حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدون به يعفي من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2022 والعمل جزء من الوقت "صورة معتمدة من المستند" ووجود طفل رضيع لا يزيد على سنتين "صورة من شهادة الميلاد المميكنة" وسفر الزوج أو عمله بمناطق نائية "صورة من المستند الدال على ذلك" وكذلك وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجازو العام "صورة قيد الوفاة مميكنة" و الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات "صورة مستند".



واضاف مدير التعليم أن شروط الاعتذار تشمل أيضا الحرمان من أعمال الامتحانات "صورة معتمدة من المستند" وندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة حيث يتم اعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين ووجود خصومات ثأرية (خطاب حديث من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام 2022) ورعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق "صورة من التقارير الطبية" و الاستدعاء للتجنيد "صورة معتمدة من المستند" و عجز 5% "صورة معتمدة من المستند".



