"تعليم الجيزة" تحدد 3 مقار لتقديم اعتذارات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم اختيار ثلاث مقار لتقديم الاعتذارات الخاصة بالثانوية العامة بدء من غد الثلاثاء 14 يونيو وحتى الخميس 16 يونيو 2022، وذلك منعا للتكدس.
وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و أشرف سلومة وكيل الوزارة، وهى:
1- مدرسة الشهيد محمد سيد أحمد والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.
2- ومدرسة السلام منيل شيحة والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية.
3- مدرسة امبابة الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شمال الجيزة.
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