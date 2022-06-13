"تعليم الجيزة" تحدد 3 مقار لتقديم اعتذارات الثانوية العامة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم اختيار ثلاث مقار لتقديم الاعتذارات الخاصة بالثانوية العامة بدء من غد الثلاثاء 14 يونيو وحتى الخميس 16 يونيو 2022، وذلك منعا للتكدس.