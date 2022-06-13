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تعليم الجيزة تحدد أماكن تقديم اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية 2022

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:32 ص
تعليم الجيزة تحدد أماكن تقديم اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية 2022 وزاره التربيه والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالجيزة، أماكن اعتذارات المعلمين المتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تبدأ غدا وتستمر حتي 16 يونيو الجارى.
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم في خطاب لها، أنه يتم استلام خطاب الندب والإفادة في اليوم التالي  12 ظهرا، ويتم استقبال المعلمين وفق المقار التالية: 
 
- مقر إدارة الاعتذار شمال الجيزة"  منشأة القناطر- أوسيم- شمال الجيزة - الوراق- العجوزة- بولاق الدكرور) يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بمدرسة امبابة الثانوية العسكرية والعنوان شارع ترعة السواحل أمام مصنع الشوربجي 
 
- مقر إدارة الاعتذارات جنوب الجيزة" الدقي - جنوب الجيزة- الهرم العمرانية- كرداسة - الشيخ زايد- أكتوبر- الواحات البحرية) يوم الاربعاء 15 يونيو 2022 بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد العنوان شارع جامعة القاهرة بجوار مدرسة السعيدية.
 
- مقر الاعتذارات بإدارات"أبو النمرس - الحوامدية - البدرشين- العياط - الصف - أطفيح"  الخميس 16 يونيو بمدرسة السلام منيل شيحة العنوان طريق أسيوط الزراعي منيل شيحة.
 
 
 

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