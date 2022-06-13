تعليم البحر الأحمر: فتح التحويل بين المدارس الرسمية لغات والخاصة من أول يوليو

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن بدء إجراءات تقدم ولي الأمر بالترشح للتحويل إلي المدارس الرسمية لغات بنوعيها مباشرة من " مدارس خاصة لغات _ مدارس رسمية لغات بنوعيها"



وتبدأ عمليات التحويل من خارج وداخل المحافظة اعتباراً من الأول من يوليو وينتهي تقديم الطلبات فى موعد غايته 15 أغسطس، وذلك طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لعملية التحويل.



من جانب آخر، اجتمع هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بمدير إدارة الشئون القانونية، وأعضاء اللجنة الثلاثية، ومركز التطوير التكنولوجي، و إدارة الإحصاء، مدير إدارة الأمن، مديري الإدارات التعليمية، مشرف عام الإستراحات، التعليم الثانوي، المنسق المالي، و المخازن ، الجراج، التوجيه المالي والإداري، شئون الطلبة والإمتحانات وذلك لبحث الاستعدادات المديرية لعقد إمتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022 الدور الأول طبقاً لجدول الإمتحانات المُعلن.





بيان التحويلات بين المدارس الرسمية لغات الخاصة











