تعرف على مشروع تطوير طريق وادى النطرون ـ العلمين × 9 نقاط

كتب ـ سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون ـ العلمين الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

ويعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المشروع.

1- يشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه.

2- تم تقسيم الاتجاه الواحد الى 5 حارات رئيسية و3 حارات لخدمة النقل والشاحنات.

3- يتم تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم.

4- سيتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة أوائل شهر أغسطس 2022.

5- الانتهاء من طريقي الخدمة قبل نهاية العام الجارى.

6- يتم انشاء 10 كباري علوية ( 8 كباري دوران للخلف+ 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان و السكة الحديد ).

7- يتم توسعة 2 كوبري سطحي وذلك لإلغاء الدورانات السطحية.

8- مخطط الانتهاء من الكباري قبل نهاية العام مع طريقي الخدمة.

9- سيكون الطريق طريقا حرا بدون دورانات سطحية او تقاطعات.