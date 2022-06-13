اليوم السابع
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تعرف على مشروع تطوير طريق وادى النطرون ـ العلمين × 9 نقاط

الإثنين، 13 يونيو 2022 03:41 م
تعرف على مشروع تطوير طريق وادى النطرون ـ العلمين × 9 نقاط طريق وادى النطرون
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون ـ العلمين الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية. 
 
ويعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المشروع. 
 
1- يشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه. 
2- تم تقسيم الاتجاه الواحد الى 5 حارات رئيسية و3 حارات لخدمة النقل والشاحنات. 
3- يتم تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم. 
4- سيتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة أوائل شهر أغسطس 2022. 
5- الانتهاء من طريقي الخدمة قبل نهاية العام الجارى. 
6- يتم انشاء 10 كباري علوية ( 8 كباري دوران للخلف+ 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان و السكة الحديد ). 
7- يتم توسعة 2 كوبري سطحي وذلك لإلغاء الدورانات السطحية. 
8- مخطط الانتهاء من الكباري قبل نهاية العام مع طريقي الخدمة. 
9- سيكون الطريق طريقا حرا بدون دورانات سطحية او تقاطعات. 

الطرق

النقل

طريق وادي النطرون العلمين

المشروعات القومية



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