تعرف على تنسيق مدارس التعليم الفنى التجارى والصناعى والزراعى والفندقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (التجاري - الصناعي- الفندقي) للعام الدراسي الجديد، 2022 / 2023، على مستوى مراكز المحافظة.



وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه تم تحديد 160 درجة لمدارس التعليم التجاري بنات (نظام ثلاث سنوات) بنات، و190 درجة لمدارس التعليم الفني التجاري بنين (نظام ثلاث سنوات).



وحددت المديرية 240 درجة للتعليم الفني (نظام خمس سنوات) دون التقيد بالموقع الجغرافي، و 240 درجة لمدارس التعليم الفندقي دون التقيد بالموقع الجغرافي.



ففي إدارة البلينا التعليمية جاء تنسيق مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين 190 درجة، ومدرسة البلينا الصناعية للبنات 170 درجة وفى إدارة دار السلام التعليمية جاء تنسيق مدرسة دار السلام الصناعية بنين 220 درجة، ومدرسة أولاد يحيى الثانوية الصناعية المشتركة 220 درجة، ومدرسة الكشح الثانوية الصناعية بنات 180 درجة.



وفى إدارة المراغة التعليمية جاء تنسيق مدرسة المراغة الصناعية بنين 220 درجة، و مدرسة البطاخ الثانويه الصناعية بنات 210 درجات وفى إدارة جهينة التعليمية جاء تنسيق مدرسة جهينة الثانوية الصناعية بنين 210 درجات، و مدرسة جهينة الصناعية بنات 190 درجة.



وفى إدارة طهطا التعليمية جاء تنسيق مدرسة طهطا الثانوية الصناعية بنين 220 درجة، و مدرسة طهطا الثانوية الصناعية بنات 190 درجة، مدرسة بنهو الإلكترونية بنات 210 درجات دون التقيد بالموقع الجغرافي، مدرسة بني حرب المعمارية بنين 190 درجة.



وفى إدارة طما التعليمية جاء تنسيق مدرسة طما الثانوية الصناعية بنين 170 درجة، مدرسة مشطا الثانوية الصناعية للبنات 170 درجة وفى إدارة ساقلته التعليمية جاء تنسيق مدرسة نجوع الرياينة الصناعية بنين 200 درجة.