اليوم السابع
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تعرف على أعمال حماية الإسكندرية من التغيرات المناخية

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:00 ص
تعرف على أعمال حماية الإسكندرية من التغيرات المناخية شواطش الإسكندرية
كتبت ــ أسماء نصار

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ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر.
 
وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذى يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق  التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول حماية الإسكندرية من التغيرات المناخية.
 
1- تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلو مترات .
 
2- جارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلو مترا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية.
 
3- تم تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحرى بطول 835 مترا.
 
4- جارى تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة.
 
5- يتم تنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الاستثمارات السياحية.
 
6- يتم تنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى بالمنتزه بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزه حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبرى الأثرى.
 
7- يجرى تنفيذ مشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة.
 
 
 
 

الاسكندرية

المحروسة

منطقة السقالات

خليج ابو قير



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