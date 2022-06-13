تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 10018 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1776 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 12367 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4046 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2737 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.41% ليصل إلى مستوى 3860 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ بلتون المالية القابضة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة.

وأعلنت شركتا دلتا للإنشاء والتعمير، ابن سينار فارما، شراء الأولى 1700 سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.85% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.9 مليون سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 2.25 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بنفس الشركة 750 ألف سهم، وباعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 900 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي أكتوبر فارما، بالم هيلز للتعمير 1819 سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، حديد عز 5 آلاف سهم، 10 آلا سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، مبيعات بلغت 206.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 62.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي خسائر الفترة 31.2 مليون جنيه مقارنة مع 35.7 مليون جنيه.

كما حققت شركة أرابيا انفستمنتس، إيرادات بلغت 321 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 بنسبة انخفاض 4.5%، عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 36 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 242%، مقارنة ما تحقق بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ العائد على حقوق الملكية إلى 4.7% في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بـ2.3% في الربع الأول من العام الماضي.

في سياق منفصل قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، لطلب إيقاف مؤقت للإجراءات الخاصة بالسماح لشركة دبليو إم للاستشارات، بالبدء في إجراء الفحص النافي للجهالة، وذلك لحين النظر في العرض المقدم من شيميرا، حيث أن العرض المقدم بسعر أعلى ودون طلب فحص فني نافي للجهالة.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو ام للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، وذلك لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار.

ومن جهة أخرى قال مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، إن المصرف قد قام بإسناد المهمة إلى المستشار المالي المستقل سوليد كابيتال، والذي قام بإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم، والتي أسفرت عن القيمة العادلة لسهم المصرف قبل زيادة رأس مال تبلغ 38.29 جنيه لكل السهم، في حين بلغت القيمة العادلة لسهم المصرف بعد زيادة رأس المال مبلغ 22.44 جنيه لكل سهم.

وفي سياق آخر قالت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى أن يكون إجمالي ما في حوزة الشركة من أسهم الخزينة 5% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لدعم سعر السهم بالسوق، على أن يتم التنفيذ اعتبارًا من جلسة يوم 13 يونيو وحتى 12 سبتمبر عام 2022.