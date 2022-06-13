تدريبات سفراء "مشوارى" لتنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية لشباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ تدريبات سفراء "مشواري " لتنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية "، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسف" للنشء ، تستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10 سنوات حتى 14 عاما، بمركز شباب فوة ، بمشاركة 30 متدربا من النشء .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة،ان البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل و أن فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل تؤسس لديهم المهارات الشخصية ، "التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية ،التقبل،تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة ، فيما أشار محروس إلى أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قد حصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية في تدريب النشء الذي يقوم به سفراء مشوارى بمراكز شباب المحافظة .

يذكر أن تدريب النشء في المرحلة العمرية من 10 سنوات إلى 14 عاما، من أعضاء مراكز شباب المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ومنال جمال. وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ حسن الدسوقى، منسق التدريب بالمحافظة تدريب محمد كريم.



تدريبات لسفراء مشواري بكفر الشيخ من الاطفال



تفاعل الاطفال حلال التدريبات