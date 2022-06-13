اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تحفة بالخط الثالث.. هنا محطة مترو ماسبيرو المنتظر افتتاحها خلال أسابيع "لايف"

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:44 م
تحفة بالخط الثالث.. هنا محطة مترو ماسبيرو المنتظر افتتاحها خلال أسابيع "لايف" محطة مترو ماسبيرو المنتظر افتتاحها خلال أسابيع
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد "اليوم السابع" أعمال الاستعدادات بمحطة مترو ماسبيرو الجديدة، أحدث محطات مترو الخط الثالث، المقرر افتتاحها منتصف الشهر القادم، وجارى الآن تجهيز الشارع ورصفه بالإنتر لوك ومداخل المحطة، وتخصيص أماكن للانتظار بمحيط المداخل. 
 
 
ومن المقرر أن تفتتح الوزارة 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، منتصف يوليو القادم، هى محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات" وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.  
 
وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات ) مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.
 
 
 
 

مترو الانفاق

المترو

محطات المترو

محطة الكيت كات

المترو الجديد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة