تحرير 1400 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق وضبط لحوم منتهية الصلاحية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرعرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة ، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية على مدار شهر مايو الماضي 2022 بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الحملات، التي تم تنفيذها على المخابز البلدية النشطة "خلال تلك الفترة والبالغ عددها 1285 مخبزاً "، قد أسفرت عن تحرير 793 مخالفة تموينية بالمخابز البداية ،وذلك بواقع 148 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 256 محضرا نقص الوزن، 95 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و 150 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 36 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،70 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و22 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و16 محضراً لتصرف في الدقيق ، فيما تم تحويل نوع الوقود بالمخابز البلدية من السولار إلى الغاز الطبيعي لعدد 282 مخبزاً ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن السولار

وفي مجال الأسواق والمحلات التجارية والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية ، تم تحرير 639 محضراً ، بواقع: 229 لعدم وجود شهادات صحية سارية، و17 محضراً لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية ، و18 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و74 محضرا لمنشآت لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، 41 محاضراً لحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و245 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، ومحضر لتجميع مواد بترولية ، و13 لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، و3 محاضر لتجميع مواد بترولية بغرض التربح غير المشروع.

كما أسفرت الحملات عن التحفظ على سلع ومواد ومنتجات غذائية ، شملت: كبدة وأسماك فيليه وأسماك مجمدة مجهولة المصدر، وزيوت سيارات مجهولة المصدر ، وعبوات سجائر أجنبية غير ملتصق عليها البنادرول " الخاص بسداد الضريبة المستحقة عليها" ومجهولة المصدر، وأندومي مجهول المصدر ، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية، بينما تم تحرير محضرين لتجميع سلع مدعمة بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء والتي تضمنت: 49 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50كجم، و9 أطنان من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها بالأسواق.