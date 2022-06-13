تجديد حبس المتهم بقتل ابنة عمته فى المطرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، تجديد حبس المتهم بقتل ابنة عمته لشكه فى سلوكها 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ه. م" إثر إصابتها بعد التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجيرمة لتحديد هوية المترددين على المجنى عليها.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، تجديد حبس المتهم بقتل ابنة عمته 15 يوما على ذمة التحقيق.