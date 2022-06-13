بيرو تسعى للحصول على قروض دولية لمواجهة نقص "الأسمدة"

كتبت: فاطمة شوقى

أعلن رئيس بيرو ، بيدرو كاستيلو ، أنه سيوقع اتفاقيات دولية للإسراع بشراء والوصول إلى الأسمدة لبلد الأنديز ، فيما يتعلق بالاجتماعات الثنائية التي عقدها في قمة الأمريكتين مع رؤساء الدول الآخرين، حيث تعانى البلاد من أزمة حادة بسبب نقص الأسمدة فى أعقاب استمرار الحرب فى أوكرانيا، وفقا لصحيفة "لابوث".

وأكد كاستيلو أنه "عاد بقوة" من القمة التاسعة للأمريكتين التي عقدت الأسبوع الماضى في لوس أنجلوس "بسبب بعض الاتفاقات والمصادفات التي تم التوصل إليها مع رؤساء دول آخرين لصالح سكان بيرو".

وقال "لقد التقينا برجال أعمال عظماء ومختلف الرؤساء الذين جلسنا معهم للتحدث لبدء الالتزامات التي تسمح لنا بوضع الأسس لتحقيق وطن بلا جوع".

وفي ختام موازنة القمة ، استقبل كاستيلو رئيس الولايات المتحدة ، جو بايدن ، وسلط الضوء على "اهتمام" السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن "بالتعليم البيروفي".

وقال الزعيم البيروفى إنه "قلق للغاية" بشأن نقص الأسمدة واقترح إنشاء برنامج ائتمان إقليمي مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية يهدف إلى تمويل دعم الأسمدة، كما أعرب عن قلقه حول نقص بعض المواد الغذائية التي يعتبر استهلاكها ضروريًا".

وأضاف كاستيلو: "نقترح إنشاء برنامج إقراض إقليمي مع بنك تنمية يهدف إلى تمويل الإعانات المالية للأسمدة مثل اليوريا والفوسفات الأخرى ، وكذلك للمواد الغذائية التي يعتبر استهلاكها ضروريًا لسكاننا".

عاد رئيس الدولة إلى العاصمة البيروفية ، السبت الماضى، بعد أن أمضى أربعة أيام في مدينة كاليفورنيا وعقد اجتماعات عمل مختلفة في القمة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال إقامته في لوس أنجلوس ، التقى كاستيلو بايدن ونظرائه الآخرين مثل التشيلي جابرييل بوريك ، والكولومبي إيفان دوكي ، والكوستاريكي رودريجو تشافيز.