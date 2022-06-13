بسبب ارتفاع الأمواج.. نسبة الإقبال على شواطئ الإسكندرية 25%

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات مرورية على الشواطئ، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن تكثيف المتابعة والمرور على شواطئ الإسكندرية لتحقيق اقصى درجات الانضباط .

وتراوحت نسب إشغال الشواطئ اليوم ما بين 25% الى 50 % ، بينما حقق شاطئ ميامى العام نسبة 100% ،يليه شاطئ بحرى المميز بنسبة اشغال 75% ثم شواطئ ستانلى السياحى وايناس حقى وسيدى بشر المميز بنسبة اشغال 50% ،بينما كانت نسبة إشغال شواطئ العجمى العامة 40% والمؤجرة 25% واستقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عدد (19 )حجز بعدد أفراد( 108 )فرد اليوم الاثنين ،وعدد (13)حجز بعدد أفراد (69)فرد غدا الثلاثاء.

وبالمرور اليومى ومتابعة الشواطئ تم التأكد من أسعار تذاكر الدخول بجميع الشواطئ و عدم فرض إكراميات ، جاهزية وحدات إسعافات الشواطئ و تزويدها بمواد الإسعافات الأولية اللازمة مع التنبيه على المصطافين من خلال الاذاعة الداخلية للشاطئ بالمحافظة على نظافة الشاطئ وذلك عن طريق تجميع اكياس المخلفات منهم بواسطة عمال الشاطئ و القائها فى البراميل المخصصة والمنتشرة بطول الشاطئ و التنبيه على الرواد بعدم الخروج بملابس البحر خارج الشاطئ مراعاة للآداب العامة للطريق .

كما تم التأكد من الالتزام بامتلاء الصفوف الأولى بالرواد و عدم وجود مساحات فارغة تسمح بوضع شماسى أمام شاغلى الصف الاول وكذلك متابعة نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام والتأكيد على نظافة رمال ومياه البحر.

وفى إطار الإجراءات المشددة التى اتخذتها الإدارة للحفاظ على سلامة رواد الشواطئ تم المرور على جميع الشواطئ للتأكد من ارتداء لايف چاكت قبل نزول البدالات للمياه، التأكد من تواجد عمال الإنقاذ بأبراج المراقبة بجميع الشواطئ ،تزويد شاطئ طاحونة المندرة بچيت سكى للمساعدة فى عمليات الإنقاذ.

وفى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية التى اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا و تحقيق الأمن و الانضباط ،تم مصادرة و إعدام ممنوعات و عدد من الشيشة من شواطئ اسحاق حلمي، ايناس حقي، طاحونة المندرة، ميرامار الشرقى و العصافرة المميز.

و أكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة عدم حصولهم على مميزات الحجز الاليكترونى واستفساراتهم على ارقام الشكاوى التالية

بالقطاع الشرقى

٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨

٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨

أرقام الشكاوى بالقطاع الغربى

٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣

٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤

وكذلك موقع الإدارة الرسمي

Www.catr.gov.eg