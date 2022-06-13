اليوم السابع
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بزعم توظيفها بفلاتر المياه..النيابة تستجوب متهما بالاستيلاء على 14مليون جنيه

الإثنين، 13 يونيو 2022 07:00 ص
بزعم توظيفها بفلاتر المياه..النيابة تستجوب متهما بالاستيلاء على 14مليون جنيه محكمة - أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم توظيفها لهم في تجارة منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه.
 
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقى المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 3%، وذلك في مجال تجارة منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت 14 مليون جنيه.
 
وأضافت التحريات، أن المتهم استولى على أموال عدد من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال الأمن الصناعي وفلاتر المياه، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
 
يشار إلي أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب ايهامهم بالتجارة في عدد من المجالات منها تجارة منتجات الأمن الصناعي و فلاتر المياه.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق ) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال منتجات الأمن الصناعى وفلاتر المياه مقابل حصولهم على  أرباح سنوية من أصل  المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (14,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها  التى وعد بتوزيعها وهروبه.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول #أسوان وتم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه. 
كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
 

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