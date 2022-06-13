براءة ربة منزل وزوجها في واقعة ابتزاز سيدة ونشر صورها على مواقع التواصل بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وسامح عبدالغني العنتبلي، وبحضور أحمد عادل عبدالله، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال جاويش، ببراءة ربة منزل وزوجها في اتهامهما بابتزاز سيدة ونشر صور فاضحة لها على موقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 31549 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3190 كلي شمال بنها، أن المتهمين " محمد عبد العاطي ع" و" شيماء محمد م"، قاما بتهديد المجني عليها " حنان عبدالله ج" بإفشاء أمور خاصتها لحملها على التنازل عن القضية المقامة منها ضد المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تعدا على حُرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن تحصلا على صور خاصة بالمجني عليها _ بغير رضاها_ وقام الأول بنشر تلك الصور الخادشة للشرف عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.. وتابع أمر الإحالة، أن المتهمان تسببا عمدًا في إزعاج الغير وهى " المجني عليها " وذلك بإساءتهما استعمال أجهزة الاتصالات بارتكابهما الجرائم السابقة، حيث قام المتهم الأول بإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.