بدء تنفيذ إنشاء كوبريين للمشاة بدلاً من الصالات العائمة بترعة السويس.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بإحلال وتجديد كبارى المشاة والصالات المتهالكة، وذلك للتيسير على المواطنين والأهالى لتأمين عبورهم للمجارى المائية حفاظا على الأرواح، مؤكدًا أن مديرية الموارد المائية بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمى، تقوم بإنشاء عدد 2 كوبرى مشاة بمنطقة قرية ديريسة أبوبلح، وقرية الضبعية الواقعة على ترعة السويس بالكيلو 5400 بدلًا عن الصالات العائمة المتهالكة.

وكانت مديرية الموارد المائية والرى قد قامت بطرح عدد 5 كبارى جار العمل على إنشاء عدد اثنين كوبرى منها وطرح العمل فى ثلاث منهم خلال الفترة المقبلة، وتأتى أعمال إنشاء الكبارى بالتوازى مع أعمال تطوير ورصف بر أيسر ترعة السويس وترعة المنايف.



وتجديد كباري المشاة والصالات المتهالكة بالاسماعيلية (2)



وتجديد كباري المشاة والصالات المتهالكة بالاسماعيلية (3)



وتجديد كباري المشاة والصالات المتهالكة بالاسماعيلية (4)



وتجديد كباري المشاة والصالات المتهالكة بالاسماعيلية (5)