انهيار منزل من طابقين بقرية كفر عنان بزفتى

الغربية عادل ضرة

شهدت قرية كفر عنان التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية انهيار منزل مكون من طابقين وأنباء عن وجود مصابين جراء الحادث، حيث انتقلت الحماية المدنية والإنقاذ البرى وشرطة النجدة والإسعاف لمكان البلاغ للبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

تلقي اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية كفر عنان، فيما هرعت قوات الإنقاذ البري بقيادة المقدم مدحت عبد الجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى والسنطة وسيارتا إسعاف وتم فرض كردون أمنى حول المنزل والبحث لبيان عما إذا كان هناك مصابين من عدمه.