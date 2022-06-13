"اليوم السابع" ينشر تنسيق الشهادة الإعدادية في 7 محافظات

المحافظات – أحمد مرعى – محمد حسين - محمود مقبول– محمد فتحى – هانى فتحى

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، تنسيق الثانوية للطلبة بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات التنسيق بالثانوى العام يتم اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية من قبل المحافظين، موضحة أن كل مديرية تحدد قواعد ودرجات القبول حسب درجات الطلاب فى الشهادة الإعدادية والأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام.

وأكدت المديريات التعليمية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم عبارة عن مستخرج الشهادة الإعدادية ويتم استخراجه من المديرية والإدارة التعليمية مقابل رسوم 50 جنيها، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي أمر الطالب الأب والأم، واستمارة التقديم في المرحلة الثانوية، وصور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

وأوضحت أن التقديم سيكون متاح من خلال البريد الموحد للطالب على موقع الوزارة، على أن يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، وتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب، وكتابة اسم الطالب، والضغط على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الدخول على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، والاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، ثم الضغط على أيقونة ملء الرغبات واختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، والضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، ثم يقوم الطالب بحفظ الرغبات.

وإعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022/2023 بمجموع 246 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام .

كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجة، والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجه ، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجه ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجه .

وقال "مختار": كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم .

كما قال "المحافظ" إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

ومن جانبه أعلن المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 102 الف و 865 طالب وطالبة بنسبة 86.3% ، وأضاف أنه وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصل بمدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة وذلك وفقا لدراسة الاحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي.

ففى محافظة بنى سويف اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى المقبل 2022/2023 بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية والذى بلغ 42 ألف و696 طالباً وطالبة، وإجمالي عدد الفصول 330 فصلا، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 45 طالباً في الفصل الواحد.

وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات، فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "40 درجة" عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام، كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023، بأنواعه المختلفة( صناعي ، تجاري ، فندق ، زراعي).

وفى سوهاج اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2022/2023، حيث تم تحديد 235 درجة للقبول بمدارس الثانوي العام بسوهاج، وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة كحد أدني للطلاب دارسي اللغة الفرنسية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني (التجاري - الصناعي- الفندقي) للعام الدراسي الجديد، 2022 / 2023، على مستوى مراكز المحافظة، وأوضحت مديرية التربية والتعليم، أنه تم تحديد 160 درجة لمدارس التعليم التجاري بنات (نظام ثلاث سنوات) بنات، و190 درجة لمدارس التعليم الفني التجاري بنين (نظام ثلاث سنوات)، وحددت المديرية 240 درجة للتعليم الفني (نظام خمس سنوات) دون التقيد بالموقع الجغرافي، و 240 درجة لمدارس التعليم الفندقي دون التقيد بالموقع الجغرافي.

ففي إدارة البلينا التعليمية جاء تنسيق مدرسة البلينا الثانوية الصناعية بنين 190 درجة، ومدرسة البلينا الصناعية للبنات 170 درجة وفى إدارة دار السلام التعليمية جاء تنسيق مدرسة دار السلام الصناعية بنين 220 درجة، ومدرسة أولاد يحيى الثانوية الصناعية المشتركة 220 درجة، ومدرسة الكشح الثانوية الصناعية بنات 180 درجة.

وفى إدارة المراغة التعليمية جاء تنسيق مدرسة المراغة الصناعية بنين 220 درجة، و مدرسة البطاخ الثانويه الصناعية بنات 210 درجات وفى إدارة جهينة التعليمية جاء تنسيق مدرسة جهينة الثانوية الصناعية بنين 210 درجات، و مدرسة جهينة الصناعية بنات 190 درجة، وفى إدارة طهطا التعليمية جاء تنسيق مدرسة طهطا الثانوية الصناعية بنين 220 درجة، و مدرسة طهطا الثانوية الصناعية بنات 190 درجة، مدرسة بنهو الإلكترونية بنات 210 درجات دون التقيد بالموقع الجغرافي، مدرسة بني حرب المعمارية بنين 190 درجة.

وفى إدارة طما التعليمية جاء تنسيق مدرسة طما الثانوية الصناعية بنين 170 درجة، مدرسة مشطا الثانوية الصناعية للبنات 170 درجة وفى إدارة ساقلته التعليمية جاء تنسيق مدرسة نجوع الرياينة الصناعية بنين 200 درجة.

وفى جنوب سيناء صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام الفني للعام الدراسي 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء، حيث أعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه تقرر تنسيق الصف الأول الثانوي العام (215) درجة، لإدارات (طور سيناء - رأس سدر - شرم الشيخ) و(210) درجات لإدارات (دهب - نويبع - سانت كاترين - أبورديس - أبوزنيمة)، والصف الأول الثانوي الصناعي (165) درجة لإدارات (طور سيناء - رأس سدر) و(160) درجة لإدارات (دهب - أبورديس) و(155) درجة لإدارة (نويبع) و(150) درجة لإدارة (أبوزنيمة).

وجاء تنسيق الصف الأول الثانوي التجاري (155) درجة لإدارتي (طور سيناء - رأس سدر) و(140) درجة لإدارات (شرم الشيخ - أبورديس - سانت كاترين - نويبع)، والصف الأول الثانوي الفندقي (145) درجة لإدارة طور سيناء و(140) درجة لإدارة دهب، الصف الأول الثانوي الزراعي (140) درجة جميع الإدارات التعليمية.

كما جرى استثناء مدرسة المجمع التعليمي الثانوي التابعة لإدارة طور سيناء ليكون قبول الحد الأدنى بها للصف الأول الثانوي (205) درجات، ويتم قبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات بمدارسهم الثانوية شرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع، ويتم قبول الالتحاق بمدرسة دهب الثانوية الصناعية (تعليم مزدوج / شعبة تحلية مياه الشرب والصرف الصحي) بحد أدنى للقبول 165 درجة، وقبول جميع الطلاب الناجحين والناجحات بالشهادة الإعدادية الراغبين بالالتحاق بنظام الخدمات لجميع مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة.

وفى البحيرة اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 /2023، بحد أدنى 235 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب الناجحين هذا العام في الشهادة الإعدادية بلغ 81713 طالبا وطالبة للعام الدراسـي.

وأكد أن عدد الاماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حاليا 562 في كثافة 50 طالب باجمالى عدد 28100 طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصـف الأول الثانوى هي (235) درجة وذلك حرصـا على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الاعدادية العامة 2022/2021.

وفى المنوفية حضر اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة والعميد خالد المهدى المشرف العام على مدارس المياه على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع، فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية من يوم 15/6/2022 حتى 30/6/2022 وتحديد مجموع 260 درجة كحد أدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى لطلاب الشهادة الإعدادية العامة هذا العام.

كما تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة توافر السبورات الإلكترونية للمساهمة فى تثبيت المعلومة للطالب ورفع قدرة الاستيعاب لديهم من خلال عرض المعلومة بأكثر من شكل واستخدام الصور والفيديوهات والخرائط فى الشرح كما أنها تساعد على توفير الوقت والجهد لكل من الطالب والمعلم، كما سيشهد العام الدراسى الحالى توفير التابلت للطلبة حيث يسهل على الطالب تنزيل كافة المواد الدراسية والاستغناء عن الحقيبة المدرسية التى كانت تتضمن العديد من الكتب وترهق الطالب بالإضافة إلى جعل عملية التعليم ممتعة للطلاب لانجذابهم إلى هذه الأجهزة وسهولتها فى طرح المادة الدراسية والتنوع فيها.

وفى شمال سيناء اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، درجات تنسيق القبول فى مدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2023، وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم تحديد مجموع درجات 225 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بالدورين الأول والثاني .

وأضاف رضوان، أنه بالنسبة للثانوي العام الخاص يتم القبول بمدرسة العربي الخاصة من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة للعام 2020 / 2021 بمجموع درجات 175 درجة في الدورين الأول والثاني، وأشار رضوان، إلي أنه بالنسبة للثانوي العام "الخدمات" تم فتح القبول بمدرستي الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين والشهيد احمد عسكر الثانوية بنات من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة بمجموع 180 درجة في الدورين الأول والثاني.

ولفت رضوان إلي تحديد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني صناعي و تجارى و فندقيو زراعي وففي مدارس التعليم الصناعي تم تحديد مجموع درجات200 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش ، 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس بئر العبد الصناعية المشتركة ، رفح الثانوية الصناعية المشتركة، الشهيد محمود حسن الثانوية الصناعية بنات، الشهيد النقيب محمد احمد الثانوية الصناعية المشتركة، الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة، الشهيد خليل امراحيل الثانوية الصناعية المشتركة، 185 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الصناعية المتقدمة المشتركة، 175 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الجورة الثانوية الصناعية المشتركة، آل الشوربجى الزخرفية الصناعية المشتركة، العريش الثانوية المعمارية الصناعية، 170 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرستي أبو بكر المهنية الصناعية بنين وبغداد الثانوية الصناعية المشتركة ، 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات وفصول خدمات ملحقة علي مدرسة الشهيد محمد شراب الثانوية الصناعية بنين، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس نخل الثانوية الصناعية المشتركة والعريش الثانوية المهنية الصناعية بنات وعمر بن الخطاب الثانوية الصناعية المشتركة.

وبالنسبة للتعليم التجاري تم تحديد مجموع 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات وفصول رمانة الثانوية التجارية المشتركة ، 175 درجة ( دورين أول وثان ) بمدرسة رفح الثانوية التجارية المشتركة، 170 درجة ( دورين أول وثان ) بمدرستى بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة والشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركة، 165 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد ابراهيم الثانوية التجارية بنين وفصول خدمات ملحقة مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات ، 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة السادات الثانوية التجارية المشتركة ، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الجفجافة الثانوية التجارية المشتركة .

وفى مدارس التعليم الفندقى تم تحديد مجموع 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية المشتركة ، مجموع 150 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بفصول العريش الثانوية المهنية الفندقية بمدرسة العريش الفندقية، وبالنسبة للتعليم الثانوى الزراعى تم تحديد مجموع 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدارس الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش ، رفح الثانوية الزراعية المشتركة ، عوتالله سليمان زايد الثانوية الزراعية المشتركة بقاطية ، وفصول العريش المهنية الزراعية بمدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة.

أوضح رضوان إلي بدء التقديم في جميع المدارس على مستوى المحافظة اعتبارا من يوم الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر يوليه المقبل ، على أن تقوم المديرية بوضع آليات وقواعد القبول وتوزيعها على جميع الإدارات للتنفيذ ومتابعة تنفيذها بكل دقة وعناية ، وأن تقوم المديرية بإجراء التعديل في مجموع القبول بكل نوعية من نوعيات التعليم وفقا لموقف القبول من حيث الأعداد التي تم قبولها بكل نوعية ، وإعادة العرض على المحافظ عند إجراء أي تعديل في مجموع القبول .

وفى الأقصر صرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يجرى التجهيز لدرجات القبول بالثانوية العامة، وذلك لكي يعتمدها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعلانها رسمياً، موضحاً أنه لدى صدور التنسيق يجب مراعاة شرط المجموع عند التحويل من مدرسة الي أخري في نفس عام التقدم ويتم تسكين الطالب بالتخصص بمدرسته الأصلية قبل التحويل حسب مجموعه فى سنة التقدم ، وان طلاب إدارتى ( القرنة والبياضية ) التعليمية يحق لهم الالتحاق بمـــدارس التعليم الصناعي بأي إدارة تعليمية حسب مجموع الدرجــات المــقرر لهذه المدارس وكذلك الاعدادية المهنية.

وأشار إلى أن الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية هذا العام من قريتي الشيخ احود والغريرة يتم قبولهم بمدرسة الديمقراط الصناعية أو مدرسة ارمنت الزراعية حسب المجموع المقرر بكل مدرسة، كما اكد على ان الطالبات المقيمات بمركز الشغب التابعين لإدارة إسنا التعليمة يحق لهن الالتحاق بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية في حالة الرغبة لقرب السكن مع اخذ اقرار عليهم بعدم التحويل من المدرسة حتي نهاية حصولهم علي شهادة الدبلوم، والطلبة الحاصلين علي الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يتم قبولهم بالمدارس الفنية حسب محل الاقامة وحسب التنسيق المعلن لكل إدارة تعليمية، والطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من إدارة البياضية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة الطود الزراعية او العديسات الصناعية حسب مجموع الدرجات، والطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من إدارة الزينية لهم الحق في الالتحاق بمدرسة القرنة الزراعية.