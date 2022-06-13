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اليابان تتجه إلى زيادة ميزانية الدفاع بنحو 74 مليار دولار

الإثنين، 13 يونيو 2022 06:18 م
اليابان تتجه إلى زيادة ميزانية الدفاع بنحو 74 مليار دولار الجيش اليابانى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت اليابان اتجاهها لزيادة ميزانية الدفاع بنحو 74 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتفق قادة الدفاع من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى سنغافورة، على استئناف التدريبات المشتركة للتعامل مع الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، بعد عمليات إطلاقها المتكررة منذ بداية هذا العام.

 

وسلط وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى ونظيره الأمريكى لويد أوستن والكورى الجنوبى لى جونج سوب، فى بيان صدر عقب محادثاتهم فى حوار "شانجريلا" الأمنى، الضوء أيضًا على أهمية "السلام والاستقرار" فى مضيق تايوان، الذى تمارس الصين عليه ضغوطا عسكرية -وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

 


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