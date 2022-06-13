اليوم السابع
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النقل تناشد المواطنين بالمشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان أثناء غلقه

الإثنين، 13 يونيو 2022 05:37 م
النقل تناشد المواطنين بالمشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان أثناء غلقه السكة الحديد - صورة أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

 

 


النقل

السكه الحديد

المزلقان

عبور المزلقان



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