المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعلن عدم ترشحها لولاية ثانية

كتبت : هند المغربي

أعلنت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ميشيل باشليت أنها لن تترشح لولاية ثانية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر لقد تحدثت اليوم خلال افتتاح جلستي الأخيرة كمفوض سامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان لن أترشح لولاية ثانية لأسباب شخصية. حان الوقت للعودة إلى تشيلي وعائلتي. وأدعو الدول إلى العمل معًا لحل تحديات حقوق الإنسان.

كانت باشيليت تشغل منصب رئيس سابق لشيلي، تم تعيينها مفوضا ساميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عام 2018، مضيفا أن مدة توليها المنصب ستنتهي في نهاية شهر أغسطس القادم.