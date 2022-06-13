المدعى العام الأمريكى السابق: ترامب انفصل عن الواقع بعد نتائج انتخابات 2020‏

قال المدعى العام الأمريكى السابق بيل بار الذى عمل خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب أنه قلق فى ‏أعقاب انتخابات 2020 من أن ترامب أصبح "منفصلاً عن الواقع" حيث قدم ترامب مزاعم متكررة حول ‏تزوير التصويت.‏

أخبر بار لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أعمال الشغب التى وقعت فى 6 يناير 2021 فى ‏الكابيتول فى شهادة مسجلة بأن ترامب كان يقدم ادعاءات غريبة على نحو متزايد حول آلات تصويت ‏مزورة وأصوات مزورة ادعى الرئيس السابق أنها تتأرجح فى انتخابات 2020 ضده.‏

وقال بار فى شهادته التى تم بثها يوم الاثنين خلال جلسة استماع عامة: "وكانت العبارات قاطعة للغاية، ‏مثل، تم تصميم هذه الآلات للانخراط فى الاحتيال، أو شيء من هذا القبيل. لكننى لم أر أى معلومات ‏داعمة لذلك".‏

وتابع بار: "وقد شعرت بالإحباط إلى حد ما لأننى اعتقدت إذا كان يعتقد حقًا بهذه الأشياء، فقد أصبح ‏منفصلاً عن الواقع، إذا كان يعتقد حقًا بهذه الأشياء ".‏

رفض بار، فى شهادته أمام لجنة مجلس النواب، مرارًا وتكرارًا مزاعم ترامب بالاحتيال ووصفها بأنها ‏‏"هراء" و"أشياء مجنونة"، وقال إن ترامب لم يبد اهتماما "بما هى الحقائق الفعلية".‏

كان بار شاهدًا رئيسيًا فى لجنة مجلس النواب فى إثبات أن المقربين من الرئيس السابق أوضحوا لترامب ‏فى الأسابيع التى تلت انتخابات 2020 أنه لم يكن هناك تزوير أو دليل على نطاق واسع لدعم مزاعمه بأن ‏آلات التصويت قد تم تزويرها ضده.‏

كما تم عرض تصريح المدعى العام السابق فى جلسة استماع اللجنة يوم الخميس الماضى، وقد ظهر ‏وهو ينفى مزاعم ترامب ووصفها بأنها "هراء". استقال بار فى ديسمبر 2020 بعد أن انفصل علنًا عن ‏ترامب وقال أنه لم يجد أى دليل على وجود تزوير واسع النطاق فى الانتخابات.‏