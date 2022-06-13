المدعى العام الأمريكى السابق: ترامب انفصل عن الواقع بعد نتائج انتخابات 2020‏

قال المدعى العام الأمريكى السابق بيل بار الذى عمل خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب أنه قلق فى أعقاب انتخابات 2020 من أن ترامب أصبح "منفصلاً عن الواقع" حيث قدم ترامب مزاعم متكررة حول تزوير التصويت.
أخبر بار لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أعمال الشغب التى وقعت فى 6 يناير 2021 فى الكابيتول فى شهادة مسجلة بأن ترامب كان يقدم ادعاءات غريبة على نحو متزايد حول آلات تصويت مزورة وأصوات مزورة ادعى الرئيس السابق أنها تتأرجح فى انتخابات 2020 ضده.
وقال بار فى شهادته التى تم بثها يوم الاثنين خلال جلسة استماع عامة: "وكانت العبارات قاطعة للغاية، مثل، تم تصميم هذه الآلات للانخراط فى الاحتيال، أو شيء من هذا القبيل. لكننى لم أر أى معلومات داعمة لذلك".
وتابع بار: "وقد شعرت بالإحباط إلى حد ما لأننى اعتقدت إذا كان يعتقد حقًا بهذه الأشياء، فقد أصبح منفصلاً عن الواقع، إذا كان يعتقد حقًا بهذه الأشياء ".
رفض بار، فى شهادته أمام لجنة مجلس النواب، مرارًا وتكرارًا مزاعم ترامب بالاحتيال ووصفها بأنها "هراء" و"أشياء مجنونة"، وقال إن ترامب لم يبد اهتماما "بما هى الحقائق الفعلية".
كان بار شاهدًا رئيسيًا فى لجنة مجلس النواب فى إثبات أن المقربين من الرئيس السابق أوضحوا لترامب فى الأسابيع التى تلت انتخابات 2020 أنه لم يكن هناك تزوير أو دليل على نطاق واسع لدعم مزاعمه بأن آلات التصويت قد تم تزويرها ضده.
كما تم عرض تصريح المدعى العام السابق فى جلسة استماع اللجنة يوم الخميس الماضى، وقد ظهر وهو ينفى مزاعم ترامب ووصفها بأنها "هراء". استقال بار فى ديسمبر 2020 بعد أن انفصل علنًا عن ترامب وقال أنه لم يجد أى دليل على وجود تزوير واسع النطاق فى الانتخابات.
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