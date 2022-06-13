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الكنيسة تبدأ أول صوم الرسل اليوم الإثنين

الإثنين، 13 يونيو 2022 07:00 ص
الكنيسة تبدأ أول صوم الرسل اليوم الإثنين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب ـ محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، أول صوم الرسل، وذلك بعد عيد العنصرة وانتهاء فترة الخماسين المقدسة، ويعتبر أول صوم فى الكنيسة، حيث صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، ويبدأ يوم 21 يونيو. 
 
ويبدأ صوم الرسل بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وتتراوح مدته من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك فى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق فى بعض السنوات.
 
ويأتى أول صوم الرسل هذا العام يوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2022 والذى يوافق 6 بؤونة عام 1738.
 
ويرجع صوم الرسل إلى صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث بدأ رسل الديانة المسيحية آنذاك خدمتهم بالصوم، اقتداء بالمسيح الذى بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًاعلى الجبل.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اول صوم الرسل

صوم الرسل



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