الكشف على 230 مواطنا ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" لوحدة السكان بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان بمركز ومدينة الزينية وذلك على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 11 و12 يونيو 2022، وبالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بطيبة وجمعية غيث لتثقيف وتنمية المرأة بمركز ومدينة الزينية.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه جاءت القافلة التى قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد 230 مواطنا ضمن مبادرة (صحتك تهمنا ) التي أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك بتوجيهات من الدكتورة فاطمة الزهراء مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وإشراف رجاء شوقى أحمد مدير وحدة سكان محافظة الاقصر، ومنسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة د. احمد العراقي.

وأفادت رجاء شوقى مدير وحدة سكان بالمحافظة، أن قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ، مشيرة إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية ، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية، مضيفة أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 13 و23 يونيو بمنطقتي العوامية – بجوار جامع النصر بمدينة الأقصر ، والطراخين بمدينة الطود.

وتم تنظيم تلك القوافل تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، وانطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.



الكشف على 230 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا (1)



الكشف على 230 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا (2)



الكشف على 230 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا (3)



الكشف على 230 مواطن ضمن مبادرة صحتك تهمنا (4)