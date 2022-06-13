القوى العاملة: تعيين 416 شاباً والتفتيش على 286 منشأة بالفيوم

كتبت ـ آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 47 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 17 عاملا غير منتظم، وصرف 5428 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا، فضلاً عن تسجيل 38 عاملاً جديدا بالمنظومة.

وأشار الوزير، إلي أن المديرية قامت بتعيين 416 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب "قادر باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1488 من راغبي عمل منهم 14 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن استخراج 376 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 273 منشأة ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 8 حملات تفتيشية على 13 منشأة ، كما تم بحث 63 شكوى عمالية فردية .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 78 منشأة ، يعمل بها 6616 عاملا ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.