القبض على المتهم بسرقة مصوغات من جواهرجى فى الجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل محل مصوغات بأحد المراكز التجارية بالجيزة، وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من موظفى الأمن الإدارى الخاص بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم، بوجود حادث سرقة محل مصوغات ذهبية، وما قرره مالك المحل، أنه تلقى إتصال من نائب مدير المحل والمسئول عن فتح المحل بإكتشافه سرقة مصوغات من مخزن ملحق بالمحل.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمركز التجارى محل البلاغ مقيم بمنطقة البدرشين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لسابقة عمله بالمركز التجارى وعلمه بطبيعة المكان، وتمكن من التسلل لداخل المحل وإستولى على المسروقات وأرشد عن المسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.