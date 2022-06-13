القبض على المتهم بسرقة مبالغ مالية بطريق المغافلة فى القاهرة

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط سائق سيارة أجرة بالقاهرة، لقيامه بسرقة متعلقات آخر "يحمل جنسية أجنبية"، بأسلوب المغافلة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسى" وبصحبته صديقه "يحمل جنسية إحدى الدول"، وعقب وصولهما ترجلا من السيارة تاركين حقيبة السفر الخاصة بالثانى بالسيارة، وبداخلها (مبالغ مالية "عملات أجنبية متنوعة "- متعلقات شخصية)، وطلبهما من قائدها الانتظار لحين عودته، وعقب عودته فوجئ بفرار قائد السيارة والاستيلاء على الحقيبة وبداخلها (المبالغ المالية ومتعلقاته الشخصية)، وأضاف بمغادرة صديقة للبلاد وطلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكبها ( سائق سيارة أجرة – مقيم بمحافظة القاهرة ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء المُبلغ ، تعرف على المتهم ، وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.