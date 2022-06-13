اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 04:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بإطلاق النار على شاب فى الجيزة

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:29 م
القبض على المتهمين بإطلاق النار على شاب فى الجيزة كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بالشروع في قتل شاب بإطلاق النار عليه، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه،  وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا باصابة شاب بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لإسعافه. 
بإجراء التحريات تبين أن 3 اشخاص يستقلون سيارة، أطلق أحدهم النار عليه،  لمعاتبه لهم، بسبب محاولتهم الاصطدام به خلال سيره بالشارع.
تم ضبط المتهمين،  وتبين انهم كانوا في حالة سكر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أمن الجيزة

إطلاق النار

الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة