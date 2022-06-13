القبض على المتهمين بإطلاق النار على شاب فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بالشروع في قتل شاب بإطلاق النار عليه، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا باصابة شاب بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لإسعافه.

بإجراء التحريات تبين أن 3 اشخاص يستقلون سيارة، أطلق أحدهم النار عليه، لمعاتبه لهم، بسبب محاولتهم الاصطدام به خلال سيره بالشارع.

تم ضبط المتهمين، وتبين انهم كانوا في حالة سكر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.