العراق: استئناف الرحلات الجوية بمطار بغداد الدولى

بغداد (أ ش أ)

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى بالعراق، اليوم الاثنين، عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التى أثَّرت فى الحركة الجوية بالمطار.

وذكرت إدارة المطار - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن " إدارة مطار بغداد الدولي توضح لجميع مسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار، عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية"، مضيفة أن "مدى الرؤية وصل لـ700م".

وفى وقت سابق، قررت إدارة مطار بغداد الدولى، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية.