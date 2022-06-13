العثور على جثتين لشخصين لقيا مصرعهما بطلق نارى فى المدينة الصناعية بأسوان

عثر الأهالى بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة جنوب شرق مدينة أسوان، اليوم الاثنين، على جثتين لشخصين وسط ظروف وملابسات مجهولة، وتم إخطار الشرطة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة جنوب شرق مدينة أسوان، اليوم الاثنين، على جثتين لشخصين وسط ظروف وملابسات مجهولة، وكلف مدير أمن أسوان إدارة البحث الجنائى بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث.

انتقل فريق بحثى من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إلى موقع البلاغ بالمدينة الصناعية الجديدة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثتين أحدهما لشخص يدعى "أيمن.ح.م" 35 سنة، من كيما أسوان، والجثة الثانية لشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من عمره، ولقيا مصرعهما نتيجة الإصابة بطلق نارى، وتكثف إدارة البحث الجنائى جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.