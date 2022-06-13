الصحة تناشد أولياء الأمور بتطعيم أطفالهم من سن 12 عاما بلقاح كورونا: "يحمى"

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا متوفر للأطفال من سن 12 عاما فيما فوق وتابعت وزارة الصحة: "لقاح كورونا يحمى أطفالنا".

وأضافت وزارة الصحة والسكان : "اللقاح يوفر للأطفال نسبا أعلي من الحماية أثناء تعاملهم مع الآخرين"، ونصحت بضرورة تسجيل البيانات للحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.