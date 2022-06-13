اليوم السابع
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الصحة تكشف فائدة التطعيم بلقاح شلل الأطفال.. فيديو

الإثنين، 13 يونيو 2022 04:47 م
الصحة تكشف فائدة التطعيم بلقاح شلل الأطفال.. فيديو لقاح شلل الطفال - أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان في فيديو بثتة علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طرق انتقال فيروس شلل الأطفال، مؤكدة أنه يتم عن طريق الطعام الملوث بالفيروس حيث يدخل الفيروس إلي الجهاز الهضمى ويتكاثر ثم يصيب الجهاز العصبى . 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان في الفيديو: إنه تتم الإصابة دون ملاحظة ذلك، ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأعراض مثل البرد أو الإسهال أو القيء.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: تؤثر الإصابة بالمرض علي الحركة وتسبب إعاقة عن طريق شلل الأطفال الرخو الحاد وتلازم الطفل مدى الحياة .
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم ضد شلل الأطفال ضرورى لتجنب الإصابة به.
 

وزاره الصحه

تطعيم الأطفال

شلل الأطفال

لقاح



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