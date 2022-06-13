اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمحل بويات فى كفر البطيخ بدمياط

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:57 م
السيطرة على حريق بمحل بويات فى كفر البطيخ بدمياط مطافى - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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تمكن رجال الحماية المدنية بدمياط بالتنسيق مع أهالى كفر البطيخ من السيطرة على حريق هائل نشب فى أحد محلات الدهانات بكفرالبطيخ بدمياط، وكانت السنة النيران قد امتدت للعمارة بالكامل. 

 

حيث تلقى رجال قوات الحماية المدنية بلاغا من الأهالى بنشوب الحريق فى أحد العمارات لها محل للبويات وتم الدفع بـعدد3 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف وتمت السيطرة على الحريق ولم يسفر عن وجود إصابات 

 

تم إخطار رجال مركز ش طة كفر البطيخ والأدلة الجنائية بمديرية أمن دمياط وانتقل ضباط مباحث قسم كفر البطيخ ورجال الحماية المدنية، وجارى معاينة الموقع لتحديد أسباب الحريق وملايسات الواقعة.

 


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