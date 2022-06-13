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السعودية تعلن رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بكورونا

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:19 م
السعودية تعلن رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بكورونا السعودية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن المملكة العربية السعودية تعلن رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بكورونا. 

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد اعلنت مؤخرا قائمة اللقاحات المعتمدة المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1443، وعدد الجرعات المطلوبة لكل منها، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

 
وكشفت أن اللقاحات هى: فايزر-بيونتيك (جرعتان)، موديرنا (جرعتان)، أكسفورد-أسترازينيكا (جرعتان)، جونسون (جرعة واحدة)، كوفوفاكس (جرعتان)، نوفاكسوفيد (جرعتان)، سينوفارم (جرعتان)، ساينوفاك (جرعتان)، كوفاكسين (جرعتان)، سبوتنيك (جرعتان).
 
وأصدرت الصحة من خلال تبويب «صحة ضيوف الرحمن» عبر موقعها الإلكترونى، مستندا يوضح الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443 (2022

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