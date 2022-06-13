السجن 15 سنة لعامل قتل عاطلا أحدث له عاهة في مشاجرة سابقة بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد على رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار محمد على عبد المجيد والمستشار هيثم وجية حماد بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم " م.و.م"عامل لاتهامه بقتل المجنى عليه " م.خ.م" عاطل.



تعود أحداث القضية رقم 10632 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك بقيام المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض مما ادى إلى وفاته بأحد شوارع دائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك أنه على اثر خلاف سابق بين المتهم " م.و.م" عامل وبين المجنى عليه " م.خ.م" عاطل على أثرها قام المجنى عليه بالتعدى على المتهم بسبب شراء قطعة حشيش مما ادى إلى إصابته المتهم بذلك الوقت بعاهه فى يده اليسرى فقرر التعدى علية بسلاح أبيض مطوة فى الرقبة فسقط على الأرض وتم نقله إلى المستشفى لعلاجه وتوفى متأثرا بإصابته ولاذا المتهم بالفرار وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض على المتهم وتحرر محضر وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.