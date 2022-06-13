السجن المشدد 3 سنوات لصاحب مخبز بلدى وعامل لاتجارهما بالحشيش فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وسامح عبد الغني العنتبلي، وبحضور أحمد عادل عبدالله، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لصاحب مخبز بلدى وعامل بقاعة أفراح، وتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالإتجار بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 1094 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 588 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ه م"، 31 سنة، صاحب مخبز بلدى، و "محمد ع م"، عامل بقاعة أفراح، ومقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط صاحب مخبز بلدى وعامل بقاعة أفراح بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لممارستها نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وجرى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.