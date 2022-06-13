الزراعة: هناك توجيهات رئاسية بتحقيق تنمية مستدامة فى الثروة الحيوانية

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، إنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور في البلاد وهناك اهتمام غير مسبوق بتطوير كافة مناحى الحياة، موضحاً أن هناك توجهات بتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الثروة الحيوانية وتكون قائمة على أسس علمية.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أنه جار عمل تحسين وراثى لرؤوس الماشية من أجل زيادة الإنتاجية في الألبان واللحوم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي وفق توجيهات الرئيس السيسى، في تحسين السلالات ورفع معدلات أدائها، وعليه تم عمل الكثير من المشروعات تحت مظلة خطة استراتيجية شاملة في ذلك.

ولفت "سليمان"، إلى أن عدد رؤوس الماشية بمصر من عجول وجمال وماعز يصل لـ 8 ملايين في 2022 ، من بينهم 2 مليون إناث في البقر، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية يهدف إلى دعم الأمن الغذائي في البلاد.

وفى سياق متصل عرض البرنامج تقريراً يسلط الضوء على تضاعف الإنتاج من الألبان واللحوم في الثروة الحيوانية و 25 مستفيد بمحافظة البحيرة في المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الإنتاج الحيوان.