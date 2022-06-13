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الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المشاركين بافتتاح المجمع المتكامل بالسادات

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:36 م
الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المشاركين بافتتاح المجمع المتكامل بالسادات جانب من الصورة التذكارية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، صورة تذكارية مع المشاركين، وذلك عقب افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية. 
 
ويعد مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة ‏السادات في محافظة المنوفية، والمٌنفذ في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة يتكون من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، يعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏
 
أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات علي ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.
 
ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذها، ‏وإدارتها، ويضم المجمع 6 مزارع فرعية منهم 5 مزارع ‏حلاب ومزرعة ‏واحدة للتسمين، و مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، ومستشفى ‏بيطري، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي، و مزارع لتربية ‏الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية ‏حديثة متكاملة ومصانع لمختلف ‏منتجات الألبان.
 
 

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