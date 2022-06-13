يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
مشاركة
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة