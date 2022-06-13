(أ ش أ)

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.