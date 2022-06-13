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الرئيس السيسي: وجهت الشكر للفلاحين الذين وردوا حتى الآن 4 ملايين طن قمح

الإثنين، 13 يونيو 2022 08:58 م
الرئيس السيسي: وجهت الشكر للفلاحين الذين وردوا حتى الآن 4 ملايين طن قمح الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "بقول للحكومة ولنفسى وبقول للمجتمع المدنى والشعب المصرى، أنا لم أتحدث عن استهلاك الشعب المصرى أو لا تستهلكوا ولكن من يتصور أن نجعل الحد الأدنى من الإنفاق فيها سيساعدنا".

أضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات: "الحمد الله لدينا ما يكفينا".

وتابع الرئيس السيسى: "لذلك وجهت الشكر للفلاحين الذين وردوا حتى 4 ملايين طن من القمح وهذا يجعل هذا يكفينا لمدة 6 أشهر".

 

 


الرئيس السيسى

مصر

الإعلاميين

الإنتاج الحيوانى

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