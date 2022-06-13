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الرئيس السيسي:عملنا أقصى حاجة لضبط الأسعار ولتر البنزين وصل40جنيها بالخارج

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:41 ص
الرئيس السيسي:عملنا أقصى حاجة لضبط الأسعار ولتر البنزين وصل40جنيها بالخارج الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود منظمات المجتمع المدني، قائلا: "مرحبين بكل جهد ومحتاجين كل جهد لكل مصري مخلص وشريف من أجل بلد".
 
وأضاف الرئيس خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان: "لو كانت تكلفة الطاقة في مصر اتعاملنا بيها طبقا للأسعار العالمية كان حصل قفزة كبيرة جدا في التكلفة، بمعنى أن اللى بينقل منتجاته داخل مصر ما زال بيدفع تكلفة وقود 50 % وأقل من 50 % لتر البنزين بـ 2 دولار يعنى 40 جنيها".
 
وتابع الرئيس: "بقول ده للمصريين علشان يعرفوا أن الواقع اللى عندنا ده أقصى حاجة ممكن نعملها لضبط والسيطرة على الأسعار، طبقا للى حصل في العالم النهارده بتكلم عن برميل البترول 120 دولارا طيب لو بقا 150 دولارا؟
 
 

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