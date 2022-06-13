اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 يونيو 2022 11:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: علينا استصلاح أكبر حجم من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:21 ص
الرئيس السيسي: علينا استصلاح أكبر حجم من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت منذ أشهر، ولكن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية من قبل ذلك، موضحا:"لو كان معدل نمو الإنتاج الحيواني الوطني ينمو بنفس هذا المعدل كان ممكن نحافظ على الأسعار، ولكن هناك متغيرات أخرى في أسعار الأعلاف، خاصة أنه يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج، وبالتالي يجب زراعة واستصلاح أكبر حجم من الأراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج".
 
وقال خلال كلمته بافتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، :"بقول تاني حينما تحدثنا عن زيادة البتلو، لم نتوقع ما حدث، ولكن كنا نؤكد ضرورة زيادة نمو الإنتاج سواء من الدواجن أو اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي أو لصالح التصدير، ولكن إحنا دخلنا هذه المسارات والصناعات متأخر شوية وخاصة صناعة اللحوم فهي صناعة وليست مجرد تربية، وهي صناعة متكاملة جدا ومكلفة وتستغرق وقت كبير، وكنا نتحدث عن مليون رأس ماشية، ولكن ما وصلنا له 71 ألف رأس".
 
وتابع:"طموحنا هنا الهدف منه الناس، ومنحهم الفرصة، وإنتاج سلالات متقدمة في إنتاج اللحوم حلم من حقنا نحلمه، وقلت القطاع الخاص يبقى معانا عشان عنده آليات عمل وإجراءات بكل صراحة أفضل مننا، وحينما أطلقنا مليون رأس أخذنا الكثير، ولكن نتحدث أن الموضوع تحول لصناعة، ونستهدف أن يكون المنتج طبقًا لأفضل معايير صناعة اللحوم في العالم ومركز الأبحاث في المستوى الثالث من أعلى المستويات عبر العالم، ونستهدف الوصول إلى المستوى الخامس، حيث سيساعدنا ذلك في تقديم أبحاث وتطوير في هذا المجال، والمعامل متاحة للتعليم العالي ولكل من يهمه هذا الأمر، وأقول لهم أهلًا وسهلًا".
 
 

الرئيس السيسي

السيسي

افتتاح مجمع الانتاج الحيواني والالبان

مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

مجمع الانتاج الحيوانى والالبان بالسادات

مشروعات الإنتاج الحيواني

مجمع الإنتاج الحيواني بالسادات

افتتاح مشروعات قومية

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان



الموضوعات المتعلقة

رئيس "الوطنية للإنتاج الحيوانى" يستعرض إنجازات الشركة أمام الرئيس السيسي

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:48 ص

الرئيس السيسي يفتتح مجمعات إنتاج الألبان والمجازر الآلية فى عدد من المحافظات

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:43 ص

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "حلم جديد" عن مجمع الإنتاج الحيوانى

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:29 ص

بدء فعاليات افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بحضور الرئيس السيسي

الإثنين، 13 يونيو 2022 10:10 ص

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:54 ص

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح مشروعات مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بالسادات

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:52 ص

الرئيس السيسي يفتتح اليوم مشروعات مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بالسادات

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:37 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة