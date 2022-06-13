الرئيس السيسى: هناك اعتبارات ألا نكون ضاغطين على الناس جدا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: هناك اعتبارات ألا نكون ضاغطين على الناس أوى، ولكن كمان حسب قدرتنا على دعم المحروقات، وكنا عاملين الموازنة 60 أو 70 أو 80 و90 ماشى نستطيع هذا، ولكن أكثر من ذلك 120 أو 130 أو 150 كتير أوى، ولا أستطيع أن أقول أين ستصل لجنة تسعير المحروقات، لأن تقديرهم فنى ومالى.

أضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع عدد من الإعلاميين، بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات: لكن كقرار سياسى، نحن حريصين على ألا يكون الموضوع ضاغطا على الناس. وتابع الرئيس السيسى :أنا حلمى كبير أوى يارب يتحقق .