اليوم السابع
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الرئيس السيسى: هناك اعتبارات ألا نكون ضاغطين على الناس جدا

الإثنين، 13 يونيو 2022 09:38 م
الرئيس السيسى: هناك اعتبارات ألا نكون ضاغطين على الناس جدا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: هناك اعتبارات ألا نكون ضاغطين على الناس أوى، ولكن كمان حسب قدرتنا على دعم المحروقات، وكنا عاملين الموازنة 60 أو 70 أو 80  و90 ماشى نستطيع هذا، ولكن أكثر من ذلك 120 أو 130 أو 150 كتير أوى، ولا أستطيع أن أقول أين ستصل لجنة تسعير المحروقات، لأن تقديرهم فنى ومالى.

 

أضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع عدد من الإعلاميين، بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات: لكن كقرار سياسى، نحن حريصين على ألا يكون الموضوع ضاغطا على الناس. وتابع الرئيس السيسى :أنا حلمى كبير أوى يارب يتحقق .

 


الرئيس السيسى

مصر

الإعلاميين

الإنتاج الحيوانى

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